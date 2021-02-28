Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in belediye başkanlığını 21 yıl sürdüren Milan Bandic, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Zagreb Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 66 yaşındaki Bandic, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Açıklamada, Bosna Hersek'in Grude kentinde dünyaya gelen Bandic'in Zagreb halkı için büyük bir sevgi, özveri ve sorumlulukla 21 yıl hiç durmadan hizmet ettiği vurgulandı.
Etiketler: Hırvatistan
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