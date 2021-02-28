Zagreb Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 66 yaşındaki Bandic, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Açıklamada, Bosna Hersek'in Grude kentinde dünyaya gelen Bandic'in Zagreb halkı için büyük bir sevgi, özveri ve sorumlulukla 21 yıl hiç durmadan hizmet ettiği vurgulandı.