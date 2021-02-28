Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri konvoya düzenlenen düzenlenen bombalı saldırıda 2'si asker 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının, üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef aldığı açıklandı.
Söz konusu yetkilinin olayı yara almadan atlattığı ancak 2 asker ile 1 sivilin patlamada yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali
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