Doktoru ameliyat odasında gören hakim, bu durumun hastanın sağlığı için uygun olmadığını söyledi.

Doktor Green ise, “Burada ameliyatı benimle yapan başka bir cerrahım var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim.” dedi.

Duruşma için yeni tarih belirleyen hakim, "İnsanları sağlıklı tutmak istiyoruz, onları hayatta tutmak istiyoruz. Bu önemli." ifadesini kullandı.

Dava konusunun trafik kuralı ihlali olduğu öğrenildi.