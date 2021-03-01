Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıklandı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Suriye Savaşı Beşşar Esed
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