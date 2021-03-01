Nijerya'da son zamanlarda yatılı okullarda yaşanan kaçırılma olayları nedeniyle Yobe eyaletindeki tüm yatılı okulların bir sonraki emire kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Ebeveynlere çocuklarını almaları için derhal okullara gitmeleri çağrısı yapıldı.

Zamfara eyaletinde yaşanan şiddet olayların ardından Zamfara ve Kano eyaletlerindeki yatılı okullar kapatılmıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.