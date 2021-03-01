Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermeni aileler: Evlatlarımız Karabağ'a 'inşaat malzemesi' gibi taşındı
Ermenistan'da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla Karabağ'a götürüldüğünü söyledi. Aileler, Savunma Bakanlığı önünde Erivan yönetimine tepki gösterdi.
Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.
Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.
Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla bölgeye götürüldüğünü söyledi.
Ermenistan bölgede istikrara darbe vuruyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.
Ermenistan’a, askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Karabağ Sorunu
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