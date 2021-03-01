Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.



Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.



Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla bölgeye götürüldüğünü söyledi.

Ermenistan bölgede istikrara darbe vuruyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.



Ermenistan’a, askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.