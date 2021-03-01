Dünya üzerinde her yıl toplamda büyüklü küçüklü yaklaşık 500 bin deprem gerçekleşiyor, bunların yaklaşık 100 bini hissedilirken 100 kadarı da hasara yol açıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, 2020’de dünya genelinde 4 veya üzeri büyüklükte 13 bin 654 deprem yaşandı.

En şiddetli deprem, 22 Temmuz 2020’de 7,8 büyüklüğünde ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşti.

Teknolojinin gelişmesiyle daha çok deprem algılanıyor

USGS uzmanları, günümüzde geçmişe nazaran daha çok depremin kaydedilmesinin sebebinin, teknolojinin gelişmesiyle daha çok sismik istasyon verisi almaları olduğunu söylüyor.

Dünya üzerinde 1931’de depremleri kaydetmek için 350 sismik istasyon varken bugün bu rakam binlerle ifade ediliyor.

Depremler, oluşumlarına göre tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere toplam üç kategoriye ayrılırken, tektonik sarsıntılar, şiddet ve büyüklük bakımından en yıkıcı deprem çeşidi olarak öne çıkıyor.

Yer kabuğunda fay adı verilen kırıklarda meydana gelen hareketler, dünya genelinde gerçekleşen depremlerin tamamına yakınını oluşturuyor.

Büyük depremlerin yüzde 81'i "Pasifik Ateş Çemberi"nde

"Pasifik Ateş Çemberi" adı da verilen Pasifik Deprem Kuşağı, en yoğun deprem kuşağı olarak biliniyor. Dünya genelindeki depremlerin yüzde 90’ı, büyük depremlerin ise yüzde 81’i bu kuşakta meydana geliyor.

Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen bir "At Nalı" şeklinde olan ve ayrıca aktif volkanların yaklaşık yüzde 75’ini barındıran "Pasifik Ateş Çemberi", Büyük Okyanus'un Asya ve Amerika kıtalarına komşu olan levha sınırlarına denk geliyor.

Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanan bu kuşak yaklaşık 40 bin kilometreden oluşuyor.

Bugüne kadarki en yıkıcı deprem Şili'deki 9,5

2020’de 7 veya daha üzeri şiddetindeki 9 büyük depremin de 7’si yine bu kuşakta meydana geldi.

Şili'nin Valdivia bölgesinde 1960’ta yaşanan 9,5 büyüklüğündeki deprem, bugüne kadar kaydedilen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçti.

Tüm depremlerin yüzde 6'sı Alp-Himalaya Deprem Kuşağı

USGS’ye göre tüm depremlerin yüzde 5-6’sının, büyük depremlerin ise yüzde 17’sinin gerçekleştiği ikinci büyük deprem kuşağı, Alp- Himalaya Deprem Kuşağı. Türkiye’nin büyük bir bölümün de yer aldığı bu kuşak, Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na kadar uzanıyor.

Şimdiye kadar yaşanan en yıkıcı depremlerden biri, 2004’te Endonezya'nın Sumatra bölgesinde 9,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Atlas Okyanusu boyunca uzanan en yoğun üçüncü kuşak ise Atlantik Bölgesi Kuşağı olarak biliniyor.