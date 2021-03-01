Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Finlandiya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Finlandiya hükümeti, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Karar, ülkede COVID-19'un varyantlarındaki keskin artışın ardından duyuruldu.
OHAL, hükümete restoranların kapatılması, okulların uzun bir süre boyunca açılmaması ve bölgeler arası hareketliliğin sınırlandırılması yetkilerinde kolaylık sunacak.
Başbakan Sanna Marin, konuya ilişkin açıklamasında, "Hükümet, herkes için temasın azaltılmasını gerekli görüyor." ifadesini kullandı.
Marin, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde salgın durumunun nasıl olacağına halkın etki edeceğini söyledi.
Finlandiya'da şu ana kadar 58 bin 64 COVID-19 vakası görüldü. Virüs kaynaklı can kaybı ise 742.
Etiketler: Koronavirüs
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