Karar, ülkede COVID-19'un varyantlarındaki keskin artışın ardından duyuruldu.

OHAL, hükümete restoranların kapatılması, okulların uzun bir süre boyunca açılmaması ve bölgeler arası hareketliliğin sınırlandırılması yetkilerinde kolaylık sunacak.

Başbakan Sanna Marin, konuya ilişkin açıklamasında, "Hükümet, herkes için temasın azaltılmasını gerekli görüyor." ifadesini kullandı.

Marin, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde salgın durumunun nasıl olacağına halkın etki edeceğini söyledi.

Finlandiya'da şu ana kadar 58 bin 64 COVID-19 vakası görüldü. Virüs kaynaklı can kaybı ise 742.