Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar beraat etti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan haklarında açılan davada karar çıktı.
Mahkeme tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.
Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Gezen ve Akpınar'ın söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediklerini belirtilerek 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istemişti
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