Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle görüştü.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde görüşmeye ilişkin görsellere de yer verildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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