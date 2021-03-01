Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’nın kullandığı sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında teröristlerin "inlerine" girmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya ait, 80 Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 Kanas şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.
Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait; 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GJldvkX8Ox— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2021
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