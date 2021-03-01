Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyon Toplantısı kapsamında Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından her iki bakan açıklama yaptı.

"Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor"

Türkiye ve Azerbaycan arasında kültürel, tarihi mirasın geliştirilmesi ve bu alanda bundan sonra yapılacak iş birlikleri açısından faydalı olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bundan sonra iki kardeş ülkenin birbirine daha fazla kaynaşması, ortak projelerin geliştirilmesi için ortak hareket edeceğiz. Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor. Türkiye, dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve hem Bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli. Türkiye, ülke içinde ve dışında çok yoğun restorasyon yapan bir ülke. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Kardeşliğimizi bütün dünyaya ortak dilden duyurmak istiyoruz"

Türkiye-Azerbaycan vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki ziyaretlerin artmasını sağladığını bildiren Ersoy, "Aralık ayında bu bir kademe daha artırılarak kimlikle ziyaret aşamasına geldi. Bundan sonra bunu kültürel faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlarla da artırıp kardeşliğimizi bütün dünyaya tek dilden, ortak dilden duyurmak istiyoruz" dedi.

Kültür ve sanat alanında iş birliği protokolü

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da iki ülke arasında kültürel alanda iş birliğinin güçlendirilmesi için kalabalık bir ekiple Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kerimov, Azerbaycan için, hem kültürel mirasın korunması hem sinema ve diğer kültürel alanlarda Türkiye ile iş birliği ve tecrübe mübadelesinin önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında kültür ve sanat alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik protokoller imzalandı.