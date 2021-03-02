Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ'nün örgüt sorumluları yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bursa FETÖ Terör Örgütü
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