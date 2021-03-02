Hatay'dan yola çıktı, Osmaniye'nin ardından Kahramanmaraş'a gitti.

Adana ve diğer Akdeniz illerinin ardından son durağı Çanakkale olacak.

Türk bayrakları, gençlerin omzunda il il dolaşıyor

Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak projesinde, Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan Türk bayrakları, gençlerin omzunda il il dolaşıyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şanlı bayrağımızı Osmaniye ilinden teslim aldık. İnşallah yarın da Adana ilimize teslim edeceğiz ve bu bayraklar 18 Mart'ta Çanakkale'de bir araya gelecek" dedi.

Al bayraklar Çanakkale yolunda

Kars'tan yola çıkan Türk bayrağı da Iğdır'a geldi.

Karadeniz Bölgesinin bayrağı ise Artvin'den yola çıktı.

Bayraklar, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşacak.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte göndere çekilecek