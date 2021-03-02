Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da köprüler yeşile büründü
[Fotoğraf: AA]
1-7 Mart Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebiyle, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.
Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Bu kapsamda, İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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