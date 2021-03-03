Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de iki apartmana karantina kararı
Kırşehir'de artan koronavirüs vakaları üzerine tedbirler artırıldı. Merkez Yenice Mahallesi'ndeki iki apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Merkez Yenice Mahallesi'ndeki iki apartmanda yaşayan bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı aldı.
Kırşehir Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"2 Mart 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ilimiz Yenice Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant COVID-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır."
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 01:35
- 01:15
- 00:56
- 00:22
- 00:01
Sıradaki Haber
Konya-Antalya kara yolu, çekici türü araçlara kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz