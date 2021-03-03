Merkez Yenice Mahallesi'ndeki iki apartmanda yaşayan bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı aldı.

Kırşehir Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2 Mart 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ilimiz Yenice Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant COVID-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır."