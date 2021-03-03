Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 88 kök uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 88 kök marihuana ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Avcılar ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın yaptı.
Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.
Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.
Etiketler: Uyuşturucu
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