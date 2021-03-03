Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 192 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.