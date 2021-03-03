Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 263 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 192 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 09:25
- 09:17
- 09:13
- 09:06
- 09:04
Sıradaki Haber
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz