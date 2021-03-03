Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kar yağışı sürecek mi?
[Fotoğraf: AA]
Konya ve Karaman'da, gün boyu aralıklarla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün itibarıyla hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor.
Karaman ile Konya'nın merkez ve güney kesimlerinde dün gece başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Aksaray ve Niğde'de ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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