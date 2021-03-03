Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron ve sigara kağıdı bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 500 bin gümrük kaçağı makaron ile 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Makaron ve sigara kağıtlarına el koyan ekipler, iş yeri ve depo sahibi olan S.U.'yu gözaltına aldı.