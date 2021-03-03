Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron ve sigara kağıdı bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 500 bin gümrük kaçağı makaron ile 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Makaron ve sigara kağıtlarına el koyan ekipler, iş yeri ve depo sahibi olan S.U.'yu gözaltına aldı.
Etiketler: Sigara
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