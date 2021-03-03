Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ sınavı geç başvuruları bugün
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını duyurdu.
Etiketler: ÖSYM Milli Savunma Bakanlığı Twitter Sosyal Medya
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