Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya’da tedbirleri ihlal eden 20 kişiye para cezası
Malatya’da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira ceza verildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son 24 saatte koronavirüs tedbirlerini denetlemek için görev başındaydı.
Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uyguladı.
İş yerleri ve toplu taşıma araçları da denetlendi
524 iş yeri ile toplu taşıma aracını da denetleyen ekipler, 7 araca işlem uyguladı.
İzolasyonu ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.
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