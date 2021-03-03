Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son 24 saatte koronavirüs tedbirlerini denetlemek için görev başındaydı.

Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uyguladı.

İş yerleri ve toplu taşıma araçları da denetlendi

524 iş yeri ile toplu taşıma aracını da denetleyen ekipler, 7 araca işlem uyguladı.

İzolasyonu ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.