Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şubeleri ile özel harekat polisleri ve jandarma komando ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

[Fotoğraf: AA]