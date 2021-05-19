Van'da mayıs ayında karla mücadele sürüyor
Türkiye'nin büyük bölümünde yaz sıcakları hakim olurken, Van'da hala karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kalınlıkları yer yer 2-3 metreyi bulan kar kütleleri, ekipler tarafından temizleniyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına mezra ve yayla yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı.
Çalışma ile Sıcaksu mahallesine bağlı olan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.
Yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun şekilde kar yağdığını ve haziran ayına kadar karların erimediğini belirten İş makinesi operatörü Mücahit Hayran, "Yaklaşık 1 haftadır bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak köylerimizi tekrardan ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilir" dedi.