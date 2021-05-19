Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına mezra ve yayla yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çalışma ile Sıcaksu mahallesine bağlı olan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun şekilde kar yağdığını ve haziran ayına kadar karların erimediğini belirten İş makinesi operatörü Mücahit Hayran, "Yaklaşık 1 haftadır bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak köylerimizi tekrardan ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilir" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]