Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 19-25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ ve 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Terörle Mücadele FETÖ PKK/KCK
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