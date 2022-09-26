Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 07:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
[Fotograf: TRT Haber]
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ileri sürülen 10 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle farklı ilçelerdeki 9 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında sokaklarda geniş güvenlik önlemi alındı.
Polisin ikametlerdeki aramaları devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele
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