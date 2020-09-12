Van'da şehit askerler için tören düzenlendi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.
Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.
Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki Yıldırım-10 Norduz operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 asker memleketlerine uğurlanıyor. pic.twitter.com/t7DNj92OEo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2020
Cenazeler memleketlerine uğurlandı
Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
- 01:12
- 00:56
- 00:48
- 00:27
- 00:16