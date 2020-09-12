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Trabzon'da 5 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar, Of, Maçka ve Yomra ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı ekim" yaptığı belirlenen 5 kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Adreslerde narkotik arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda 96 kök kenevir ve 5 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Trabzon uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:27
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