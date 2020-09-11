Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlının Bitez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada poşet ve kavanozlarda 3 kilo 700 gram esrar ile bir kök kenevir bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.