Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlının Bitez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Aramada poşet ve kavanozlarda 3 kilo 700 gram esrar ile bir kök kenevir bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 23:50
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