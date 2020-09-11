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Bakan Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul’daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim. pic.twitter.com/ysdKrIOr7V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:58
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