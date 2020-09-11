Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

78 sığınmacı yakalandı

Bu kapsamda, dün, Üçyol Kavşağı ile kent girişinde durdurulan 2 minibüste, 78 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen Ş.S. ve E.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. ile E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sığınmacılar, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecek.