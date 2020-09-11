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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Tuğba Yarıcı'nın kullandığı otomobil, Antalya-Isparta karayolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu kamyonetle çarpıştı.
19 kişi yaralandı
Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: antalya işçi servisi kazaSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:34
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