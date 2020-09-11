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Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: şanlıurfa uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:39
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