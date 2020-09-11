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Hamile kadını taşıyan ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Iğdır'da hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden aldığı hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki ambulans, Iğdır-Kars karayolunun Çarıkçı köyü mevkisinde Muhammet Ali Gök yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkıp, köy bakkalının duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanarak araçta sıkışan otomobil sürücüsü Gök ve araçtaki Hilal Altuntaş, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan Gök, Altuntaş ve bir sağlık çalışanı, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar ile hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Iğdır Devlet Hastanesi ığdır ambulans kazasıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:31
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