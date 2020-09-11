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Batman'da fırtına etkili oldu
Batman'da etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi yer yer görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar zarar gördü.
Batman’da aniden etkili olan fırtına yaşamı felç etti Seyir halinde olan otomobiller fırtınanın etkisiyle çıkan tozdan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı.
Öte yandan kent merkezinde bulunan ağaçlar, fırtınaya dayanamayarak park halinde olan otomobillerin üzerine düştü.
Meyve Sebze Halinde ise kuvvetli rüzgarda savrulan manav şemsiyesini 5 kişi tutmaya çalıştı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
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