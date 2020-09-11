Batman’da aniden etkili olan fırtına yaşamı felç etti Seyir halinde olan otomobiller fırtınanın etkisiyle çıkan tozdan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan ağaçlar, fırtınaya dayanamayarak park halinde olan otomobillerin üzerine düştü.

Meyve Sebze Halinde ise kuvvetli rüzgarda savrulan manav şemsiyesini 5 kişi tutmaya çalıştı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.