Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı. İndirimi öğrenen vatandaşlar dün sabah saatlerinde marketin önüne gelmeye başladı.

Marketin kapısının açılması ile birlikte vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini unutarak içeri girmeye çalıştı.

Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik güçlerinin markete gelmesi ile son buldu.