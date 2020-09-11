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Saka kuşu avlayan kişiye 7 bin 95 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saka kuşu avlayan kişiye 7 bin 95 lira ceza kesildi.
Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ozanca Mahallesi'ndeki uygulama sırasında A.E'nin ağ kurarak saka kuşu avladığını tespit etti.
Ekipler, 5 saka kuşu, bir tuzak ağı ve 3 kuş kafesine el koydu.
A.E'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 95 lira ceza kesildi.
Etiketler: Manisa saka kuşu kaçak avlanmaSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:07
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