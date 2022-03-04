İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.