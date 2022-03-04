Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
59 yaşındaki Ali K.'nin kullandığı minibüs, Çayırlı ilçesinin Harmantepe köyü çıkışında buzlanmanın olduğu yolda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 7 kişi, Çayırlı Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Günnur D., Songül K. ve Nurdan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası Buzlanma Kar Yağışı
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