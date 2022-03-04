59 yaşındaki Ali K.'nin kullandığı minibüs, Çayırlı ilçesinin Harmantepe köyü çıkışında buzlanmanın olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 7 kişi, Çayırlı Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Günnur D., Songül K. ve Nurdan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.