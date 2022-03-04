Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su borularından tırmanıp 18 ev soyan şüpheli yakalandı
Bursa'da, su borularından tırmanarak girdiği 18 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yılın ilk iki ayında, Bursa Nilüfer'deki 18 evden ziynet eşyası ve para çalındı.
Şikayetler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Polis ekipleri, dairelere su borularından tırmanarak çıkan Ş.K.'nin kimliğini tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi bir eve girmek üzereyken suçüstü yakaladı.
Etiketler: Bursa
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