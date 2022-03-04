Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır merkezli 5 ilde, PKK'nın kırsal alana eleman temin etmek için kurduğu şehir yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün PKK Terör örgütünün şehir yapılanması için yaptığı çalışmalar devam ediyor.
Örgütün kırsal alana eleman temin etmek için, gençlik yapılanması adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen kişilere, Diyarbakır merkezli 5 ilde 24 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon neticesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.
Etiketler: PKK/KCK Diyarbakır
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