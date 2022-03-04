Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Akrep Nalan" hayatını kaybetti
"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.
Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.
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