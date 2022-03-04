Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Av sezonu kapanıyor
[Fotoğraf: AA]
Yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamasıyla 6 Mart'ta ülke genelinde kapanacak av sezonu, Ağustos ayına kadar kapalı kalacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı, av sezonunun 6 Mart 2022 tarihin itibaren ülke genelince kapanacağını açıkladı.
Bu tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi.
Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi konusunda ise uyarı yapıldı.
Etiketler: Doğal Yaşam Kaçak Avcılık
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