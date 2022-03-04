Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1389 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede dün akşam başlayan yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 990 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediliyor.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Ağrı'da 116, Kars'ta 11, Erzincan'da 89, Ardahan'da da 183 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
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