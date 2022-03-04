İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasının deşifresi için soruşturma yürütüyor.

Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı 30'u İstanbul'da ikamet eden 35 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 32 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.