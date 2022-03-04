Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 08:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı selamlık bölümünde bulunan marangozhanede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının marangozhanedeki kompresörden çıktığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Yangın Dolmabahçe Sarayı
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