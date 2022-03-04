Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının marangozhanedeki kompresörden çıktığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.