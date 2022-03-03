Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Yozgat-Ankara karayolunda buz tutan yolda kayan 15 araç birbirine girdi.

Kayan tır araçlara çarptı

Kaza yapan araçların bulunduğu yönde seyreden bir tır, buz tutan yolda savrulmaya başladı. Bir süre kaymaya devam eden tır, kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazalar nedeniyle Yozgat-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza anını anlatan Mahmut Canpolat, "Yozgat’ta yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 15 araç birbirine girdi. Çok yoğun bir şekilde yollar buz tuttu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı" dedi.

"Kazalar ucuz atlatıldı"

Önder Aydın isimli vatandaş ise "Aşırı buzlanma var. Rabbim esirgedi, onlarca araç birbirine girdi. Kazalar ucuz atlatıldı" açıklamasını yaptı.