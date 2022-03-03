Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 22:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 bin 653 Türk vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'dan yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısı 9 bin 653 oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 3, 2022
Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler.
Hoşgeldiniz! ???????? pic.twitter.com/4XheRUXkDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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