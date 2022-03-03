Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 şüpheli gözaltına alınmıştı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta, örgüte yeni eleman temin ettikleri, internet üzerinden örgütsel toplantı yaptıkları ve örgüte ait evleri finanse ettikleri öne sürülen 4 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından operasyon genişletilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta 9 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, alınan ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen ve aktif olarak FETÖ'nün güncel yapılanması faaliyetlerinde bulunan 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilere ait adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.