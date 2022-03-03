Samsun İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.